Chivu: “Siamo stati premiati per il coraggio. Solo una botta per Dimarco? Vedremo”

05/09/2026 | 21:42:18

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto 3-2 contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Partita bella da vedere, divertente, una bella pubblicità per il calcio italiano. Due squadre che hanno giocato a viso aperto, senza pensare a difendere il risultato. Ci sono state tante occasioni da entrambe le parti, alla fine vinciamo noi ma vanno fatto i complimenti al Napoli perché è una squadra forte con giocatori che fanno la differenza e allenata bene. Dove si doveva fare meglio? Potevamo gestire meglio sul primo gol preso, sul secondo è stata la conseguenza di quel pallone che non è uscito. Però mi è piaciuta la reazione, la squadra non si è disunita e ha alzato i giri del motore andando in verticale. Il 2-1 ci ha dato qualche speranza in più, abbiamo fatto qualche cambio e alla fine siamo stati premiati anche per il coraggio. Se quella di Dimarco è solo una botta? Non lo so, abbiamo due giorni a disposizione. Vedremo”.

Foto: X Inter