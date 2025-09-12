Chivu: “Siamo pronti per giocare questa partita. Juve-Inter vale più di 3 punti? Ecco cosa penso”

12/09/2025 | 13:35:56

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i nerazzurri e Juventus. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “La squadra ha lavorato bene, quelli che hanno avuto la possibilità di farlo qui. Gli altri lo hanno fatto in Nazionale, cosa che può dare di più dal punto di vista mentale. Sono tutti pronti per giocare questa partita”. Sul valore della sfida: “Vale più dei 3 punti? Siamo ancora alla 3ª giornata, ma non bisogna caricarla più di tanto. Entrambe le squadre sono consapevoli del derby d’Italia. Bisogna trovare l’energia giusta per trovare i momenti”.

Foto: X Inter