Chivu: “Siamo ancora un cantiere aperto, ma dopo stasera non siamo più scarsi”

31/08/2025 | 23:34:03

Cristian Chivu ha parlato a DAZN dopo la prima sconfitta sulla panchina dell’Inter in Serie A: “La partita si era messa bene, poi non siamo riusciti ad essere fluidi e a trovare la giocata giusta e abbiamo fatto fatica a creare superiorità. Alla prima situazione difficile per noi è stata persa la lucidità, perdendo anche la motivazione. Nella ripresa siamo stati più vogliosi, anche cercando le giocate nonostante la perdita di lucidità nel finale. Non siamo riusciti a finalizzare le occasioni create. Dovevamo muoverci un po’ di più, facendo corse diverse. Dovevamo cercare più velocità nella manovra, muovendo i terzini poi verso la fine è diventato un po’ più complicato. Abbiamo provato anche a scendere in campo con quattro attaccanti, poi Kristensen e Solet hanno giocato una buona partita. Qualità nel gioco? Sono momenti che dobbiamo provare a gestire. Si può giocare bene sempre, ma nei momenti critici, tocca essere sporchi. Non siamo migliorati dopo la prima giornata, non siamo scarsi dopo questa: dobbiamo trovare la quadra giusta e lavorare sodo, il campionato è ancora lungo. Juventus? Non voglio nemmeno pensarci, mancano due settimane e molti giocatori vanno in Nazionale. Spero che la pausa regali ai miei uomini un po’ di ossigeno e dopo, al ritorno, potrebbe esserci una nuova carica”.

Foto: X Inter