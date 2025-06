Chivu: “Si torna all’interismo. Orgoglioso di essere in una delle squadre più forti d’Europa”

15/06/2025 | 00:25:35

Christian Chivu ha parlati in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore dell’Inter.

Questi altri passaggi delle sue parole: “Nel tornare alle radici, all’interismo, ormai sono anni che Marotta lavora in questa società e ha capito di cosa si tratta. So cosa rappresenti l’Inter, l’orgoglio, la lealtà che questa società ha regalato a tutti i suoi tifosi e non solo. Oltre a questo il coraggio anche mio di essere qui davanti a voi nell’essere il tecnico di una delle squadre più forti d’Europa, lo dicono i risultati, gli Scudetti, le finali di Champions League, gli Scudetti sfiorati. Quando le cose sono fatte per bene, in campo ed in società, la strada da percorrere è sempre più bella”.

Emotivamente ha già realizzato di essere l’allenatore dell’Inter? “Lo avevo già fatto nelle giovanili. Arrivare qui è un senso grosso di responsabilità che voglio portare avanti, lo stesso che ho avuto quando sono venuto qui da giocatore. Sono ormai quasi 13 anni tranne una pausa che sono qui”

Altri giocatori del Triplete le hanno scritto qualcosa?

“Abbiamo la chat storica che va avanti. Il gruppo va avanti tutt’ora e per tutta la vita. Mi ha fatto piacere vedere Maicon e tutti i messaggi. Ci sono state anche dediche speciali che rimangono private”.

Foto: sito Inter