Chivu: “Si chiude il mio percorso nel vivaio dell’Inter dopo 6 anni stupendi. Futuro? Non mancano le opportunità”

Cristian Chivu, allenatore dell‘Inter Primavera, a Sportitalia, dopo l’eliminazione dalla semifinale scudetto per mano del Sassuolo, ha parlato del suo futuro, congedandosi, di fatto, dal club.

Queste le sue parole: “Cosa è successo? Il bello del playoff è che dà a tutte le squadre qualificate la possibilità di vincere il campionato. Se becchi la giornata storta, esci, nonostante una stagione fatta molto bene come la nostra. L’importante è il percorso, i miglioramenti fatti anche per il futuro. Molti dei ragazzi sono giovani e possono portare avanti il progetto e riprovarci l’anno prossimo”.

Si chiude un ciclo? “Io ho iniziato con l’Under 14, con i 2005, dieci ragazzi li avete visti oggi in distinta. Direi di sì, qua si conclude il mio percorso nel vivaio dell’Inter. Voglio ringraziare tutti, chi ha creduto in me e i tre gruppi fantastici di ragazzi con i quali ho avuto la fortuna di lavorare. E basta, si va avanti”.

Foto: sito Inter