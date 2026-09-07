Chivu: “Servono sedici punti per qualificarci agli ottavi. Vogliamo scrivere altre pagine di storia”

07/09/2026 | 20:09:07

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Real Madrid: “Abbiamo l’obbligo di scrivere pagine importanti nella storia di questa società. Negli ultimi anni questa società ha raggiunto standard importanti, noi dobbiamo scrivere altre pagine della storia. Le mie emozioni in questo stadio? Ora è diventato ancora più bello, oggi è ancora più moderno e fa piacere a tutti avere la possibilità di giocare una partita in questo stadio. Mourinho per me è una personale speciale, incontrarlo è stata una fortuna. Mi ha dato una mano nel momento più difficile della mia vita, non lo scorderò mai. Sedici punti servono, quindici non bastano. Dobbiamo fare il nostro meglio, non dobbiamo avere l’ossessione di fare punti in determinate partite. “Non paragono mai squadre diverse ed poche diverse. Questa squadra sta cercando di raggiungere e ha fatto cose belle: è un gruppo di grandi giocatori, a loro volta vogliono scrivere pagine di storia. Hanno fatto due finali, perse, ma non è mai facile raggiungere. Ogni squadra vive il suo tempo, i paragoni non è giusto farli: noi però vogliamo scrivere pagine importanti. Lautaro?Lui è bravo a calarsi subito nella realtà che rappresenta e a trasmettere subito le sue idee e la sua mentalità. E’ un vincente, senza ombra di dubbio. Sa trasmettere determinate cose in determinati momenti, pochi sono come lui. Ha fatto vedere ovunque cosa vuol dire essere un vincente, ha vinto ovunque. Sono sicuro il Real Madrid farà una grande stagione”.

foto x inter