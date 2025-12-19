Chivu: “Se cadi ti devi rialzare e noi sappiamo farlo. Abbiamo mostrato le nostre qualità, condannati dai rigori”

19/12/2025 | 23:17:42

Chivu ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dopo il ko contro il Bologna:”Abbiamo iniziato bene poi abbiamo subito la loro intensità perchè dovevamo riprendere la partita, loro l’hanno pareggiata e siamo risaliti creando qualcosa nel finale. Nella ripresa abbiamo fatto vedere le nostre qualità ci abbiamo provato fino in fondo poi ai rigori è una lotteria e abbiamo perso. Siamo consapevoli che ci devi provare, se cadi ti devi rialzare se si vuole arrivare lontano bisogna fare questo e questi ragazzi hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare, ho una squadra di grandi uomini che sanno rialzarsi e sanno osare. Come sempre daremo il massimo provando ad essere quello siamo e quello che vogliamo essere”.

foto x inter