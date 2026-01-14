Chivu: “Scudetto? Sarà una lotta punto a punto fino a maggio”

15/01/2026 | 00:01:18

Chivu ha parlato a DAZN dopo Inter-Lecce della corsa scudetto: “Se ho pensato di aver sbagliato a dare il giorno di riposo? Magari cambiamo la domanda e diciamo che abbiamo vinto per il giorno di riposo. Io non devo giustificare le mie scelte. A volte prendo decisioni che possono sembrare strane per il calcio italiano ma bisogna avere coraggio di certe scelte. Possono pagare o no ma non mi interessa, devo pensare ai prossimi mesi. Campioni di inverno? Non conta niente, conta maggio. Sarà un campionato punto a punto”.

foto: x inter