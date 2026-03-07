Chivu: “Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby. Thuram ha la febbre, speriamo sia al 100% per domani”

07/03/2026 | 14:28:24

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. Queste le sue parole:

“Il valore della partita di domani? E’ un derby e sappiamo tutti quello che rappresenta per due squadre forti della stessa città con grandi ambizioni. Dobbiamo mantenere il buono fatto fino ad ora, cercare di essere competitivi, cercare di essere una variante che ci permetta di esprimere al meglio quella che è la nostra crescita ultimamente. L’approccio alla partita con 2 risultati su 3 a disposizione? Non possiamo cambiare quello che abbiamo fatto di buono, la nostra identità che abbiamo cercato di sostenere dall’inizio. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti e l’avversario senza perdere quello che ci ha permesso di avere dei buoni risultati. Le condizioni della squadra? Stanno abbastanza bene, dopo il Como si sono allenati bene. Oggi Marcus ha un po’ di febbre e non è riuscito ad allenarsi: speriamo che domani sia al 100% e a disposizione del gruppo. Calha dà segni di miglioramento fisico e nel ritmo della partita. Quell’ora a Como gli è servita, vediamo domani”.

Foto: X Inter