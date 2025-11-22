Chivu: “Sappiamo cosa rappresenta questa partita per i nostri tifosi. Nel derby non ci sono favorite”

22/11/2025 | 14:23:18

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Milan. Queste le sue parole:

“L’aspetto su cui voglio vedere più concentrata la mia squadra? E’ una partita bella perché è diversa, ma alla fine si tratta sempre di una partita e va preparata nel modo migliore. Sappiamo cosa rappresenta per i nostri tifosi, sappiamo quanto vogliano avere un lunedì sereno e non subire sfottò. Per questo è bella. Sappiamo l’importanza così come che il mondo ci guarda. Le mie emozioni? Per me è una partita che ho vissuto da giocatore, so quello che rappresenta e come si vive una settimana del genere. So anche come si vive una serata prima del derby. L’attesa a volte diventa anche un po’ troppo eccessiva. Cercano di fare il massimo per il risultato, spero che sarà una partita bella perché è un’immagine importante per il calcio italiano. Serve la giusta correttezza. Allegri dice che siamo i favoriti? Non ci sono favorite nei derby, si parte 50% e 50%. Bisogna capire i momenti e portare gli episodi dalla propria parte”.

Foto: X Inter