Chivu: “Salvezza? Bisogna saper tirare pugni. Man ha lavorato bene”

09/05/2025 | 18:23:05

L’allenatore del Parma Cristian Chivu ha presentato la sfida salvezza contro l’Empoli nella 36esima giornata diSerie A: “Sarà una partita combattuta, aperta come le altre. C’è sempre il 50% e 50% di possibilità, si parte dallo 0-0 e bisogna saper gestire i momenti. Non sarà facile gestire i momenti, nemmeno per loro. E’ una gara di pugilato, bisogna saper prendere il cazzotto ma anche tirarlo. Man? Man ha lavorato come gli altri, ha cercato di guadagnarsi una maglia da titolare, con massima serietà ed impegno”.

FOTO: X Parma