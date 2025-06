Chivu saluta il Parma: “Insieme abbiamo scritto una pagina che porterò sempre nel cuore”

09/06/2025 | 10:12:47

Cristian Chivu ha salutato i tifosi del Parma attraverso un messaggio postato su Instagram: “Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!”

FOTO: X Parma