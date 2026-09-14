Chivu: “Roma? Non ho visto squadre perfette. Durante la sosta mi resteranno tre giocatori”

14/09/2026 | 23:31:59

Cristian Chivu ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Udinese: “Pazza ma grande Inter? Sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare e l’avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene alto il livello. Nei primi 25′ abbiamo avuto poca energie, l’Udinese ha sfruttato la nostra leggerezza ma abbiamo reagito, siamo stati in gara. L’orgoglio tirato fuori mi fa piacere ma devo valutare anche quello che non ha funzionato. Mi aspettavo una cosa del genere perché la Champions succhia tante energie. Ho visto Bonny felice, Stankovic contento di avere qualche minuto. Sono preoccupato per quello che non sono riuscito a dare a Sucic e Bisseck, la rosa spesso mi mette in difficoltà. La preoccupazione è scegliere bene senza perdere equilibri e qualità. Roma? Ancora non ho visto una squadra perfetta, cercheremo di fare meglio come sempre. Siamo costretti a fare questo, a me il gruppo piace così. In alcune partite paghi di più, siamo consapevoli che in futuro potremo ancora andare in difficoltà. Siamo a inizio stagione, stiamo cercando di mettere in condizione tutti, sappiamo i rischi e quello che non riusciamo a fare in alcuni momenti. Nella sosta mi rimarranno 3 giocatori, non posso neanche dire che lavoreremo”.

foto x inter