Chivu ritrova i Nazionali: Calhanoglu, Zielinski, Dumfries e De Vrij tornano in gruppo

09/09/2025 | 22:25:11

Chivu ritrova alcuni dei calciatori reduci dagli impegni con le Nazionali. Oggi al centro sportivo dell’Inter si sono rivisti Hakan Calhanoglu, il polacco Piotr Zielinski e i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Ritorni che, dopo tre giorni di riposo concessi al gruppo, consentono a Chivu di iniziare a impostare con maggior abbondanza il lavoro in preparazione al big match contro la Juve e che il club nerazzurro ha così accolto i giocatori su X. “Sono tornati”.

FOTO: X Inter