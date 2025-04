Chivu ridisegna il Parma, Bernabé-Ondrejka riacciuffano l’Inter: 2-2

Il Parma recupera l’Inter: 2-2 al Tardini. La prima occasione della gara arriva dopo appena 10′ ed è per i padroni di casa: Sohm vede Valeri che crossa al centro per Bonny che trova il grande intervento di Sommer. Quattro minuti dopo la risposta dei nerazzurri che sbloccano la gara con Darmian. Sfortunato Hernani che rimette in gioco Dimarco in maniera del tutto fortuita. L’esterno dell’Inter serve Darmian che non sbaglia. Il Parma prova subito a reagire, ma è ancora Sommer a chiudere sulla conclusione di Man. Grandi emozioni e grandi parate. E anche Suzuki vuole rendersi protagonista. Conclusioni di Thuram, Lautaro prova la deviazione ma Suzuki si supera e in tuffo respinge. Sugli ultimi istanti del primo tempo, i nerazzurri trovano anche il raddoppio. Mkhitaryan scatta alle spalle della difesa e serve Thuram, il francese a centro area non colpisce bene e, in modo fortuito, riesce ugualmente a battere Suzuki. L’Inter perde Bastoni per un problema al ginocchio, Chivu ridisegna il Parma con tre cambi: dentro Bernabe, Pellegrino e Ondrejka. E proprio sull’asse dei subentrati che i padroni di casa riprendono la partita. Pellegrino lavora bene e scarica per Bernabe, che controlla e fa partire una sassata mancina. La sfera passa tra le gambe di Mkhitaryan, sfiora il palo alla sinistra di Sommer e si infila in rete. Al 69′ i padroni di casa riacciuffano i nerazzurri con Jacub Ondrejka che, grazie anche alla deviazione di Acerbi, batte Sommer. In pieno recupero il Parma ha l’occasione per il matchpoint, ma Pellegrino non riesce a deviare in porta il cross di Valeri con il pallone che esce di poco a lato della porta di Sommer. Termina così 2-2 al Tardini, il Parma riacciuffa l’Inter. I nerazzurri lasciano punti importanti e, ora, il Napoli potrebbe accorciare a -1.

Foto: Instagram Parma