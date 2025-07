Chivu: “Questo è un gruppo solido e determinato, abbiamo lo spirito giusto per restare competitivi”

28/07/2025 | 14:18:31

L’allenatore dell‘Inter, Cristian Chivu, ha così parlato in conferenza stampa da Appiano Gentile: ” Questo gruppo ha dimostrato il proprio valore con i titoli vinti e le finali raggiunte. È un gruppo solido e determinato.” Parlando dell’approccio con cui la squadra si prepara alla nuova stagione, Chivu ha dichiarato: “Abbiamo lo spirito giusto per restare competitivi. Le aspettative rimangono alte e continueremo a lavorare con lealtà, passione e determinazione per raggiungere i nostri obiettivi.” Riguardo alle parole di Marotta, che ha definito come mancasse solo un centimetro per conquistare il campionato, Chivu ha precisato: “Non ci soffermiamo sul passato né cerchiamo rivincite. Guardiamo avanti con l’obbligo e la responsabilità di mantenere l’Inter ai vertici.”

Foto: X Inter