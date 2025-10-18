Chivu: “Queste partite indirizzano le stagioni. Siamo stati bravi e fortunati, Lautaro è un capitano vero”

18/10/2025 | 23:31:51

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato a Dazn dopo Roma-Inter: “Questo gruppo si è calato bene nella realtà, solo ieri ci siamo ritrovati per fare un allenamento tutti insieme. Abbiamo fatto bene nel primo tempo con alcune pressioni che ci sono venute bene e delle belle ripartenze, nel secondo tempo la Roma ci ha schiacciati ma abbiamo difeso bene e abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. La disponibilità di Lautaro è tanta, ha fatto solo un allenamento con noi e aveva un raffreddore forte, si è messo da capitano vero a disposizione del gruppo. I frutti si vedono perché segna e trascina questo gruppo non solo in campo ma anche fuori. Queste partite indirizzano il cammino della squadra e abbiamo capito che era importante, torniamo a casa più contenti di quanto fossimo prima”.

FOTO: X Inter