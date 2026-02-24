Chivu: “Qualificazione possibile. Dipende solo da noi”

24/02/2026 | 20:49:11

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro il Bodo Glimt.

Questa la sua analisi: “È tutto fattibile, sta a noi e a quella che è la nostra determinazione e il nostro atteggiamento ma nello stesso tempo all’equilibrio da trovare”.

Frattesi titolare cosa significa? “Come tutti gli altri è un valore aggiunto per questo gruppo, lo ha fatto vedere nel passato e a tratti anche quest’anno: ha superato i momenti di difficoltà e i problemi avuti nella prima parte di stagione. Come tutti gli deve dare il suo contributo alla causa”.

Foto: sito Inter