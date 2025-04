Chivu: “Primo tempo male, è stata colpa mia. Orgoglioso della reazione”

Christian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in rimonta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ho sbagliato interpreti nel primo tempo. La prima cosa che ho fatto è stata chiedere scusa ad Almqvist perché l’ho messo in difficoltà. Però la colpa del primo tempo è mia”.

Hai rivisto l’occasione di Pellegrino? “No, non l’ho vista”.

Questo modulo del secondo tempo è un qualcosa che ti porterai avanti o era solo per questa gara? “Nel secondo tempo è cambiato tutto, anche l’atteggiamento dell’Inter che forse pensava di aver già vinto. Poi con una punta un più abbiamo creato maggiori occasioni. Ondrejka ha dato diverso spunti e velocità”.

5 partite da imbattuto su 6. Quanto orgoglio c’è per questo impatto?

“A me fa piacere che la squadra è viva e ci crede. Oggi non era semplice, ma sapevo che bastava una scintilla anche se con l’Inter è difficile. Ma siamo riusciti a trovare coraggio”.

Come è stato affrontare il tuo passato?

“Non posso negare il mio passato, l’Inter mi ha dato l’opportunità di crescere in tutto e la mia stima e l’affetto per ciò che hanno fatto per me resterà per sempre. Ma in questo momento penso al mio parma e a raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Ora il calendario è brutto, ma credi che potete ancora dire la vostra?

“Bisogna restare umili e lavorare con più convinzione sul fatto che possiamo fare ancora meglio. Attraverso la fiducia guadagnata sul campo si possono ottenere risultati importanti”.

Foto: sito Parma