Chivu: “Potevo indossare maschere, non l’ho mai fatto. Scudetto? Nessun fioretto”

09/04/2026 | 21:17:22

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport facendo un bilancio della prima stagione all’Inter: “Volevo solo cercare di essere me stesso. Ci sono riuscito, nonostante la possibilità di mettere qualche maschera che questo mondo ti offre: ho scelto di avere la forza e il coraggio di rimanere quello che sono e non perdere quello che sono io dal punto di vista umano. Dal punto di vista professionale, poi, sono migliorato tanto. L’abbraccio con Barella? Indica la premurosità del gruppo e l’affetto che ci trasmettiamo a vicenda. Sono cose a volte sottovalutate, perché ci si vede solo dal punto di vista professionale, legato cioè a quello che abbiamo l’obbligo di fare. Penso che dal punto di vista umano, spesso si dimentichino delle cose che sono più importanti di quelle professionali. Nel tempo, negli anni, questo gruppo ha consolidato qualcosa di speciale, che ci permette di essere più uniti, di offrire più affetto di quanto qualcuno pensi. Vogliamo arrivare in fondo. Io non sono scaramantico e non faccio fioretti: credo nel mio lavoro, in quello che posso dare e che posso trasmettere. Credo in quello che è la mia vera forza, cioè nell’essere umano. I fioretti, in questo caso, non servono”.

foto x inter