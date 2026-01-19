Chivu: “Polemiche su Thuram? Abbiamo mollato Lautaro e ora iniziamo con lui. E’ uno dei più forti in circolazione”

19/01/2026 | 15:24:41

Chivu ha parlato in conferenza alla vigilia dell’Arsenal: “Cosa bisogna fare contro squadre come Atletico, Liverpool e Arsenal? Vincere. Essere competitiva, fiduciosa, coraggiosa e attenta. Si gioca sui dettagli, non bisogna fare errori. Bisogna saper leggere i momenti. Polemiche su Thuram? E’ uno dei nostri quattro, uno dei più forti in circolazione. Lo ha dimostrato sempre. Non vedo i problemi. Abbiamo mollato Lautaro, ora iniziamo con lui… Una panchina ci può stare.Per noi e per il calcio mondiale è un giocatore importante. Ha caratteristiche che possono farlo essere tra i migliori 10 al mondo”.

foto x inter