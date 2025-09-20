Chivu: “Pio? Ragazzo eccezionale, merita un posto qua”

Nella conferenza stampa di Inter–Sassuolo, il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, si è espresso su Pio Esposito:

“Pio al posto di Lautaro? Esposito ha qualità, fame e voglia. È consapevole di dove si trova, mi piace il modo in cui si presenta all’allenamento. Quale step gli manca? È un ragazzo eccezionale, lo conosco da quando era piccolo e a 13 anni capiva già molto di calcio. Ha avuto una crescita fisica importante, è migliorato anche nel capire il gioco. Ha dimostrato di meritarsi un posto in squadra al Mondiale per club. Lo ha fatto vedere a tutti.”

Foto: X Inter