Chivu: “Pio Esposito oggi mi ha impressionato. La sosta era un’incognita”

10/10/2026 | 20:52:36

Le parole di Cristian Chivu a Dazn: “Era un’incognita dopo la sosta, tre settimane di stop non erano mai capitate. In queste settimane, i ragazzi hanno lavorato bene, hanno avuto tanto entusiasmo e voglia di allenarsi. Quelli in Nazionale hanno dato il loro contributo, sono contento dell’energia mostrata, anche della qualità che abbiamo messo. Ci siamo adattati velocemente all’avversario, mi fa piacere aver messo in campo i giocatori un po’ indietro nei minutaggi e abbiamo fatto riposare quelli. Pio Esposito? La caratteristica principale che lui ha è la generosità, l’egoismo non fa parte del suo vocabolario. Lavora tanto per la squadra, mi ha impressionato anche nelle riaggressioni da sotto, ha reagito, ha fatto tante cose belle anche nella riaggressione dopo aver perso palla. Ha fatto, fa e lo farà anche in futuro, siamo sicuri. Lui lavora tanto per il gruppo e il gruppo riconosce in lui uno che ci darà una mano come lo ha fatto finora“

foto x Inter