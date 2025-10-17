Chivu: “Pio? È salito sul palco e ora deve ballare. Sommer? Domani giocherà”

17/10/2025 | 14:33:11

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma, in programma alle 20:45. Queste le sue parole:

“Pio? Io gli do consigli, ma è un giocatore dell’Inter e della Nazionale e la pressione fa parte del gioco. Non bisogna fare confronti ma prenderlo così, lui poi deve adattarsi alle richieste perché ormai è un profilo internazionale, ammirato ovunque. Non bisogna dimenticare che è un giovane al quale in due mesi è cambiata la vita, ma è quello che desiderava. E’ salito sul palco e ora deve ballare. Se Sommer e Thuram giocano? Sommer sì, Thuram non so ancora quando tornerà”.

Foto: X Inter