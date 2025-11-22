Chivu: “Per me Lautaro è un attaccante completo. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà”

22/11/2025 | 14:36:26

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Milan. Queste le sue parole:

“Se per il derby ho pensato a qualcosa di diverso? Conosciamo la qualità del Milan che ha giocatori letali con qualità e velocità. Questo non significa stravolgere i piani, ma bisogna saper fare più cose. I principi danno un’identità e i sistemi danno flessibilità, ma i giocatori hanno intelligenza e capiscono i momenti. Cosa bisogna fare contro la strategia usata da Allegri nei big match? Preparare una partita e avere un piano gioco è semplice. Sappiamo tutti che Max è un vincente, credo che sia l’allenatore con più titoli in Italia. Ha esperienza ed è un motivatore, non sa fare solo le cose semplici e si basa sulla qualità del gruppo. Vedo un Milan diverso da quando è qua. Non puoi mai pensare che si farà una cosa senza preparare, noi dobbiamo essere attenti a fare qualcosa in più sotto ogni punto di vista. Lautaro? In area avversaria ha sempre esperienza, cazzimma e qualità di annusare dove si deve posizionare. E poi è il primo a difendere. Per me è un attaccante completo. Thuram? Sta bene e da quando è rientrato non ha più saltato un allenamento. Non è andato in Nazionale e gli ha fatto bene fare qualche allenamento in più per recuperare la condizione. I nazionali? Stanno tutti bene a parte Dumfries, che ha avuto un problema alla caviglia. Quando è rientrato ci siamo resi conto dell’infortunio e non ci sarà”.

Foto: X Inter