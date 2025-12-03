Chivu: “Pensiamo a una gara alla volta. Ogni competizione è importante”

03/12/2025 | 20:45:47

Christian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Sportmediaset prima della gara contro il Venezia in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Noi prendiamo partita per partita, quella più importante per noi è stasera in Coppa Italia, poi avremo tempo per pensare alla prossima e alla Champions martedì. Formazione? Devo dare fiducia, se lo meritano e devo fare delle prove. In alcune situazioni gli esterni a piede invertito mi hanno fatto vedere delle cose. Per quanto riguarda la coppia d’attacco è la più giusta per affrontare la sfida di stasera”.

Foto: sito Inter