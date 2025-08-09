Chivu: “Ottima vittoria, anche se del risultato non mi interessa. Non conta vincere la coppa di agosto”

09/08/2025 | 11:45:26

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la bella vittoria di ieri sera contro il Monaco, in 10 uomini.

Queste le sue parole: “Mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante la difficoltà di giocare in inferiorità numerica – ha commentato il romeno a fine partita -. Resta una partita di agosto, di preparazione e con le gambe che non girano come dovrebbero, ma è stato un bel test. Ora bisogna mettere minuti perché mancano 17 giorni all’inizio del campionato”.

Ancora sulla gara: “Difficile fare un’analisi anche perché fisicamente non siamo al meglio, ma abbiamo fatti metri e volume. Mancano brillantezza e lucidità sotto porta. Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, ma mi importa che la squadra acquisisca fiducia e benzina nelle gambe”.

La crescita del gruppo: “Questo è un gruppo di giocatori forti e mi aspetto sempre che possano fare meglio sotto ogni aspetto, sia individuale che collettivo. Cerco di spiegarglielo ogni giorno”.

Foto: sito Inter