Chivu: “Oggi contava vincere, potevamo chiuderla prima. Pio Esposito? Regge la pressione”

21/09/2025 | 23:32:45

Christian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “La nota positiva è la vittoria, ne avevamo bisogno e abbiamo fatto una buona prestazione. Potevamo chiuderla prima, ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata e sul gol loro abbiamo sofferto un po’. Alla fine ce l’abbiamo fatta, era importante vincere”.

Il coro per lei le ha fatto piacere? “Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra, sono cose importanti di cui questi ragazzi hanno bisogno”.

E’ questa l’Inter che vuole vedere?

“Per me può fare meglio, come giro palla e attacco della profondità. Attaccare un blocco basso non è facile, ma l’atteggiamento è stato giusto e abbiamo tirato fuori anche giocate di qualità. Le parate del loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima e sono anche contento di aver sofferto fino alla fine”.

Come sta vivendo Pio Esposito? “Le risposte le ha date in campo, si è integrato subito e sta lavorando molto bene. Regge la pressione e sono contento di quello che sta facendo”.

Lautaro e Thuram possono giovare del lavoro di Pio Esposito?

“E’ stato un dibattito anche ad Amsterdam con Marcus, lui e Lautaro si completano con Pio Esposito. Sa fare un po’ tutto e sa integrarsi bene con gli altri tre, sono contento dei 4 attaccanti che ho”.

Soddisfatto di Martinez? “Ho dei portieri validi, che si aiutano. Sono contento della sua prestazione, volevo dargli minuti e far vedere come si integra per evitare di rimanere senza soluzione. Sommer rimane la nostra prima scelta, ma sono contento che i due abbiano minutaggio e non bisogna aspettare la Coppa Italia”.

Foto: X Inter