Chivu: “Oggi abbiamo la possibilità di far vedere i due trofei. Non è facile vincere”

17/05/2026 | 18:36:27

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato a Dazn dopo la festa Scudetto.

Le sue parole: “Una settimana fa abbiamo festeggiato, oggi è la passerella, si alza il trofeo, l’euforia è passata, ma oggi abbiamo la possibilità di far vedere i due trofei che abbiamo vinto grazie a questi ragazzi”.

Quando hai capito che questa squadra poteva fare qualcosa di straordinario? “In 8 mesi ci sono alti e bassi, bisogna saper superare le difficoltà che abbiamo avuto all’inizio, senza esaltarsi quando abbiamo vinto 14 partite su 15. Ci vuole equilibrio, è frutto di tutto ciò”.

Hai dato quasi la vita per questa maglia. Che soddisfazione è vincere con questi colori? “Sono 19 anni che sono qua dentro, è un’emozione bella per me, ma sono più contento per i miei ragazzi e questi tifosi”.

Foto: sito Inter