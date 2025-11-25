Chivu: “Occasione per riscattare il derby. Confronto con Simeone? Non mi sento inferiore”

25/11/2025 | 19:25:54

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Il bello del calcio è che ci può sempre essere una rivincita. Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po’ di lucidità e fortuna. Domani ci aspetta una partita importante in Champions, sappiamo quanto è difficile in casa loro”.

Cosa manca negli scontri diretti? “Mi prendo la maturità e l’atteggiamento e la qualità. La voglia di essere sempre propositivi quando abbiamo la palla o non l’abbiamo la crescita è evidente. Negli scontri diretti a parte la Roma abbiamo raccolto quasi nulla ma sono fiducioso”.

Come sta Thuram? “Oggi si è allenato con una buona intensità ma dobbiamo prestare attenzione come in tutti i rientri dall’infortunio. Dal punto di vista fisico nel derby negli ultimi minuti gli è mancato qualcosa dal punto di vista fisico. Valuteremo domani”.

C’è qualcosa di tattico sul quale bisogna lavorare? “Le sconfitte non sono tutte uguali ma in altre partite abbiamo concesso qualcosa in più come contro Juve, Napoli e Roma. Con il Milan abbiamo fatto una gara solida e questo mi fa riflettere, non è una sconfitta uguale alle altre. Abbiamo aggiunto qualcosa in più ma non è bastato e allora dobbiamo lavorare per buttare via il tabù degli scontri diretti. La squadra è viva e ha voglia di tornare ad alti livelli”.

Che idea ha di Simeone come allenatore? Come ti senti con il confronto con questi allenatori? “Non mi sento né migliore e né peggiore, con una certa esperienza nel calcio. Non mi sento ne migliore ne peggiore di loro”.

La partita con l’Atletico è uno scontro diretto in Champions? “Questa è una partita importante di Champions. Abbiamo fatto 12 punti ma non sono state partite facili. Domani sera non sarà facile come nelle prime quattro”.

Foto: sito Inter