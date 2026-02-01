Chivu: “Non vedo l’ora che finisca il mercato. Rinforzi? Mi aspetto di recuperare le energie”

01/02/2026 | 20:47:02

Chivu ha parlato a Sky Sport dopo Cremonese-Inter: “Porto via la vittoria, la maturità nel capire momenti e trovare modalità per vincere. Dal punto di vista del dominio per quello che ci hanno concesso siamo stati in gara, un po’ lenti nella manovra, mancava qualche energia. Ma l’abbiamo sbloccata, siamo andati in doppio vantaggio, poi un calo e un rilassamento nel secondo ci sta per risultato ed energie. Era importante vincere e portarla a casa, sono contento di averla portata a casa. Frattesi titolare dopo le voci di mercato? Frattesi è un giocatore dell’Inter, per me è un giocatore importante nella rosa e lo deve dimostrare e far vedere, ci fidiamo delle sue qualità fino agli ultimi mesi della stagione, abbiamo bisogno di tutti, di Frattesi in condizione ottimale per dare qualcosa in più in alcune partite, quando ci manca qualcosa. Se mi aspetto un rinforzo sul mercato? Io aspetto di recuperare le energie, mercoledì abbiamo un’altra partita, siamo i soliti 25 giocatori. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo periodo, non mi lamento, non vengo a raccontare ciò che ho detto, manca un giorno, non vedo l’ora sia finito il periodo di mercato”.

foto x inter