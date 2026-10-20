Chivu: “Non siamo perfetti, ma non voglio neanche che quando perdiamo si parli di dramma nazionale. La Champions era e resta un sogno”

20/10/2026 | 15:19:15

Cristian Chivu interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani sera alle 21:00.

Sui tanti gol subiti nei primi tempi: “Noi non siamo perfetti come squadra, né individualmente: abbiamo anche noi dei problemi, cose che influiscono sull’andamento di una partita, ciò che mi interessa è che il gruppo faccia di tutto per portare a casa il risultato. Non siamo perfetti e non vogliamo essere dipinti come la perfezione, ma non voglio neanche vedere che se l’Inter perde deve essere dipinto come un dramma nazionale. C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo e gli altri no, non va bene”.

Sullo Shakhtar: “Mi aspetto una squadra forte, brava, evoluta e con esperienza. Hanno gamba, qualità, intensità e un allenatore che li mette bene in campo. Sappiamo che queste partite non sono mai semplici: noi dobbiamo essere noi stessi, con una certa autostima per quello che abbiamo fatto finora”.

Sulla candidatura per la vittoria finale della Champions: “Se si fanno domande su determinate cose, noi per educazione e per dovere rispondiamo. Noi abbiamo detto che la Champions League è un sogno, ma in questo momento, con due sconfitte, è meglio pensare a domani. Vincere una partita in Champions League è la priorità in questo momento”.

Sulle sette sconfitte nelle ultime otto partite di Champions: “Siamo consapevoli di questo fatto, non c’è bisogno che ce lo ricordino sempre. Quest’anno abbiamo perso due partite, vogliamo ritrovare di nuovo la sensazione e l’energia di pari passo con le nostre ambizioni. Si parla troppo del passato, noi dobbiamo concentrarci su domani, andando in campo pronti sotto tutti i punti di vista per portare a casa il risultato”.

Foto: X Inter