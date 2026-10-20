TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Chivu: “Non siamo perfetti, ma non voglio neanche che quando perdiamo si parli di dramma nazionale. La Champions era e resta un sogno”

20/10/2026 | 15:19:15

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Cristian Chivu interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani sera alle 21:00.

Sui tanti gol subiti nei primi tempi: “Noi non siamo perfetti come squadra, né individualmente: abbiamo anche noi dei problemi, cose che influiscono sull’andamento di una partita, ciò che mi interessa è che il gruppo faccia di tutto per portare a casa il risultato. Non siamo perfetti e non vogliamo essere dipinti come la perfezione, ma non voglio neanche vedere che se l’Inter perde deve essere dipinto come un dramma nazionale. C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo e gli altri no, non va bene”.

Sullo Shakhtar: “Mi aspetto una squadra forte, brava, evoluta e con esperienza. Hanno gamba, qualità, intensità e un allenatore che li mette bene in campo. Sappiamo che queste partite non sono mai semplici: noi dobbiamo essere noi stessi, con una certa autostima per quello che abbiamo fatto finora”.

Sulla candidatura per la vittoria finale della Champions: “Se si fanno domande su determinate cose, noi per educazione e per dovere rispondiamo. Noi abbiamo detto che la Champions League è un sogno, ma in questo momento, con due sconfitte, è meglio pensare a domani. Vincere una partita in Champions League è la priorità in questo momento”.

Sulle sette sconfitte nelle ultime otto partite di Champions: “Siamo consapevoli di questo fatto, non c’è bisogno che ce lo ricordino sempre. Quest’anno abbiamo perso due partite, vogliamo ritrovare di nuovo la sensazione e l’energia di pari passo con le nostre ambizioni. Si parla troppo del passato, noi dobbiamo concentrarci su domani, andando in campo pronti sotto tutti i punti di vista per portare a casa il risultato”.

Foto: X Inter