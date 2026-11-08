Chivu: “Non si può essere perfetti, ma i ragazzi sono stati meravigliosi”

08/11/2026 | 21:00:17

Le parole di Chivu a Dazn: “Partirei dalle 9 partite in 27 giorni superate con energia, con alti e bassi sia dal punto di vista qualitativo che dei risultati. Non si può sempre fare il meglio, a volte ci sono anche delle amarezze che devi accettare, e devi prepararti con il lavoro e la mentalità peraffrontare le prossime partite che possono cambiare influenzare il cammino di una squadra sia in campionato che in Champions. Oggi abbiamo alzato il ritmo e l’intensità, abbiamo fatto bene dal punto di vista della qualità, delle pressioni fatte giuste collettivamente, si è ragionato da squadra. Un primo tempo fatto molto bene, ci ha permesso di andare all’intervallo in vantaggio di 2 gol. Poi a volte bisogna anche saper gestire le energie, sfruttare di più le transizioni. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati tutti meravigliosi. C’è sempre da migliorare, anche dopo oggi, nel fare cose giuste e funzionali a quello che è il percorso. Non si può aver tutto ed essere perfetti, bisogna accettare che le stagioni sono lunghe e le partite sono tante, bisogna saperle affrontare al meglio con quello che si ha, con le rotazioni che possiamo fare in ogni partita e dal punto di vista motivazionale, ribattendo colpo su colpo”.

foto x inter