Chivu: “Non mi interessa quello che dice Conte. Dobbiamo combattere anche contro chi dà tutto per scontato”

28/12/2025 | 23:23:39

Chivu ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Inter: “Cambio Thuram-Lautaro? Sono contento della prestazione anche di Thuram, si è dato da fare, ha impegnato la loro difesa, ha fatto le pressioni giuste, a me sembrava non ne avesse più, per quello ho messo Pio. Ha recuperato palla e ha mandato in porta Lautaro. Sono contento per l’atteggiamento, abbiamo provato a giocare di più nel primo tempo. Siamo contenti del risultato, voi mi avete insegnato che conta spesso e conta molto. Abbiamo anche Bonny e non bisogna dimenticarlo. Si sono inseriti alla grande, si fanno voler bene dal gruppo, si impegnano e danno il loro apporto. Ci fa piacere avere 4 attaccanti di un valore straordinario, si divertono, segnano e danno il loro apporto nella nostra stagione. Nel calcio niente è scontato, per arrivare ad essere competitivi bisogna dimostrarlo in campo. Non basta, siamo a dicembre, non è finito nemmeno il girone d’andata. La strada è lunga, vogliamo lavorare ed essere competitivi. A volte dobbiamo combattere anche contro le ingiustizie e contro chi dà tutto per scontato. Battiamo colpo su colpo, è importante che siamo sempre a testa alta e reagiamo alle difficoltà. Conte? Non mi interessa quello che dice Conte”.

foto x inter