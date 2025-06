Chivu non fa drammi: “Bene il primo tempo, ci manca solo cinismo. Luis Henrique? Personalità da vendere”

Cristian Chivu analizza con lucidità il pareggio dell’Inter contro il Monterrey nell’esordio al Mondiale per Club. Il tecnico nerazzurro parte dalle note positive: “Il primo tempo è stato buono: anche se siamo andati sotto, abbiamo creato problemi con i nostri movimenti e rotazioni.” Ma nella ripresa qualcosa si è inceppato: “Siamo stati un po’ lenti nel possesso, anche se le occasioni le abbiamo comunque costruite. È mancato solo un pizzico di cinismo sotto porta. Sulle transizioni ci siamo esposti troppo e loro lì hanno qualità.” Chivu non nasconde ciò che servirà per fare uno step in avanti: “Bisognava muovere la palla più velocemente e verticalizzare di più, ma i ragazzi hanno dato tutto.” Esperimenti tattici e nuove soluzioni nel mirino: “Mkhitaryan dietro la punta? È una delle opzioni. Stiamo cercando nuove soluzioni da sviluppare per essere pronti alle prossime sfide.” Promosso con riserva Luis Henrique: “Può fare meglio, ma va detto che ha solo due allenamenti alle spalle e non è ancora al top fisicamente. Detto questo, mi è piaciuto: ha personalità, buona tecnica e coraggio nell’uno contro uno.” Infine, parole incoraggianti anche per Sebastiano Esposito: “Ha fatto una buona partita, come tutta la squadra. Non era semplice giocare contro un blocco basso che cercava spesso il fuorigioco, ma si è mosso bene.” Foto: X Inter