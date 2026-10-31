Chivu: “Non è tutto da buttare. Bonny ha sfebbrato nel pomeriggio, dobbiamo reagire”

31/10/2026 | 23:42:13

Le parole di Chivu ai canali ufficiali dell’Inter: “Abbiamo regalato l’inizio della partita per atteggiamento poi non è tutto da buttare, abbiamo iniziato a fare meglio, siamo tornati in partita e creato qualche situazione per portare la partita nei binari giusti e poi abbiamo regalato un gol. Visto come ci siamo presentati dal punto di vista di quello che avevamo a disposizione, c’era solo Marcus e Bonny nel pomeriggio ha sfebbrato, un derby perso e facciamo i complimenti al Milan. Per quanto faccia male dobbiamo reagire e trovare le energie e le ambizioni giuste perchè ci aspetta una gara importante”.

foto x inter