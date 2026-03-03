Chivu: “Non dobbiamo ribaltare nessun risultato. Questi ragazzi meritano complimenti”

03/03/2026 | 23:28:51

Questo il commento di Cristian Chivu nel post partita rilasciato ai microfoni di InterTV: “Una gara da 0 a 0 si giocherà tutto al ritorno. Non dobbiamo ribaltare nessun risultato, chi vincerà andrà in finale. Vedremo questi giorni come arriveremo, 18 partite in 60 giorni saremo pronti e speriamo sia la partita giusta. I cambi? Merito dei ragazzi sanno quanto sono importanti e dobbiamo fare i complimenti a loro” le parole dell’allenatore nerazzurro dopo lo 0-0 di Como. Discorsi rimandati alla partita di ritorno a San Siro.

foto x chivu