Chivu: “Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Abbiamo un centrocampo profondo e di qualità”

08/09/2026 | 20:31:31

Cristian Chivu a minuti dall’inizio di Real Madrid-Inter a Sky Sport: “Non abbiamo niente da dimostrare, ma vogliamo alzare il livello e affrontare queste squadre è il massimo. La velocità del Real è importante, per questo sarà decisivo entrare con la testa giusta. Abbiamo un reparto di centrocampo di assoluto livello e di profondità, chi subentra deve e può fare meglio di chi parte”.

Foto: X Chivu