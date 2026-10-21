Chivu: “Non dobbiamo dare per scontato nulla. Questo spirito non deve mai mancare”

21/10/2026 | 23:59:49

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

“Il rosso di Bastoni? E’ stata un’ingenuità. Già nell’intervallo avevo detto che non era bella come partita e dovevamo gestire meglio le frustrazioni. Non ho rivisto cos’è accaduto nel secondo episodio. Sono frustrazioni che spesso compromettono le andature delle partite. La reazione in inferiorità numerica? Vorrei mantenere questo spirito, non vorrei giocare in dieci ma questo spirito non deve mai mancare. Non dobbiamo dare per scontato nulla. Vorrei vedere questo spirito anche quando si gioca in undici. Bisogna accettare che non puoi sempre fare le giocate belle e giuste”.

Foto: X Inter