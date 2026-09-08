Chivu: “Non abbiamo speculato al Bernabeu, giocando a viso aperto. Voglio bene a Mourinho”

08/09/2026 | 23:34:40

Cristian Chivu a margine della sconfitta contro il Real Madrid a Sky Sport: “Non sono arrabbiato, anzi, felice della mia squadra e per come ha superato i momenti difficili. Il body language e l’atteggiamento è stato giusto, sono ottimista e felice per il futuro. Gli errori fanno parte del gioco, però siamo rimasti in gara e ci prendiamo la personalità e il coraggio di non aver speculato ma andando a viso aperto contro il Real. Martinez ha fatto salvataggi importanti, ha reagito alla grande all’errore fatto. Voglio un bene della madonna a Mourinho, per il suo lato umano e per la fiducia che mi ha dato nei miei momenti difficili. Carlos Augusto arrancava e non ce la faceva più, lui ha coronato la prestazione con un gol in mezzo all’area. Ha messo in difficoltà Dumfries. Diouf benissimo, ha giocato bene contro Cucurella che è uno dei migliori nel suo ruolo. Abbiamo fatto una grande partita”.

Foto: X Inter