Chivu: “Non abbiamo rimpianti, le ambizioni restano. Anche Lautaro ha bisogno di riposare”

19/12/2025 | 23:07:24

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a Sportmediaset dopo Bologna-Inter: “I calci di rigore sono una lotteria, basta il coraggio e la personalità di chi va a batterlo, poi è una cosa che non si può allenare. È difficile esercitare l’emozione che ti dà, ma mi prendo il coraggio di questi campionato che nel secondo tempo hanno messo qualità e intensità, cose che voglio vedere sempre nella mia squadra. Non parlo di arbitri e delle loro decisioni, hanno il VAR e possono decidere. Io parlo del mio gruppo e di come possiamo migliorare. Si va avanti a testa alta, si può sbagliare e non ho niente da rimpiangere e da recriminare. Niente, si va avanti. La pressione subito dopo il gol, non abbiamo trovato vie di uscita, non abbiamo attaccato tanto la profondità. Meglio nel secondo tempo, abbiamo giocato di più nella loro metà campo. Purtroppo il calcio è così e se non fai i gol si arriva ai calci di rigore. Là è una lotteria. Lautaro? Erano otto partite in venti giorni che ha giocato e doveva riposare anche a lui. A gennaio abbiamo tantissimi impegni, in cui dovremo essere al cento per cento, dobbiamo cercare di non perdere giocatori per strada, vale anche per Calhanoglu e Akanji. È la gestione di un gruppo che ha dimostrato di essere all’altezza di tutte le competizioni che ha giocato. Io ho 25 giocatori, tutti meritano di giocare e sono grandi campioni, hanno bisogno di essere sostenuti. Questa squadra ha ambizioni grandi in questa stagione e in una stagione lunga, con tante partite, c’è bisogno di tutti”.

foto: x inter