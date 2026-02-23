Chivu: “Nessuna vergogna dovessimo essere eliminati. Rispettiamo il Bodo/Glimt”

23/02/2026 | 14:42:00

Christian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bodo Glimt.

Queste le sue parole: “Pesa il fattore psicologico? “Noi abbiamo il dovere di provarci fino in fondo. Dobbiamo avere fiducia, consapevoli del fatto che non sarà semplice. Non dobbiamo perdere fiducia e autostima, si può arrivare anche ai supplementari e rigori. Non dobbiamo avere l’ossessione di segnare subito. Vanno gestiti al meglio i momenti”.

Sarebbe una vergogna perdere contro una squadra piccola? “No, non c’è niente di vergognoso, c’è il lavoro di una squadra e società. Noi abbiamo grande rispetto per il Bodo, lo ha fatto vedere contro City, Borussia, Atletico. Hanno fatto vedere che hanno un progetto sano. Abbiamo cercato di essere la miglior versione di noi stessi all’andata”.

Quanto pesa l’effetto San Siro? “Per noi è importante ritrovare l’erba”.

L’allenatore può incidere per le rimonte? “Io l’allenatore non lo ascoltavo (ride ndr). Mi affidavo ai miei pensieri e alla mia fiducia, speravo di essere all’altezza dei miei compagni, era il mio primo pensiero. Se avessi ascoltato i consigli forse avrei fatto di più, ma ho sempre pensato a non deludere i miei compagni. Sanno anche loro quanto è importante, se c’è una squadra che può ribaltare il risultato siamo noi, senza mancare di rispetto di nessuno. Dobbiamo aggiungere qualcosa in più”.

Foto: sito Inter