Chivu: “Mourinho non sbaglia le finali. Fa diventare forti i calciatori normali”

Cristian Chivu, oggi allenatore, ha vinto tutto da calciatore con José Mourinho. Il suo parere sul portoghese, che apprendiamo tramite la Gazzetta dello Sport, è dunque sicuramente credibile: “Lo dice la storia: quando si presenta in finale in Europa, porta a casa la Coppa. Conoscendolo, al gol di Zaniolo sapeva già come sarebbe finita la partita. Cos’ha questa Roma di Mourinho? Il suo carattere, la sua voglia di vincere, la rabbia agonistica. La consapevolezza di essere forte, ma anche di avere dei limiti. Tutto questo è riuscito a trasmetterlo in un solo anno.

I giocatori normali li fa diventare bravi, e trasforma i bravi giocatori in fenomeni. Come? Lavorando sulla tua forza mentale: quella che ti fa andare oltre i limiti o i momenti di difficoltà che ci sono durante una partita, o una stagione. È stata la vittoria della sofferenza? Soprattutto nei primi 20’ della ripresa. Ma la Roma ha mantenuto la compattezza e l’organizzazione difensiva che sono state il suo punto di forza in tutta la Conference. Qualcuno dirà che la Roma avrebbe potuto giocare meglio, ma questa squadra non ha molti fenomeni. Però José le ha portato la cultura del poter vincere: la stessa che insegnò alla nostra Inter, che però era un po’ più forte di questa Roma“.

Foto: Twitter Roma