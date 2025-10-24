Chivu: “Milan-Como a Perth? Ho imparato a non lamentarmi, ma non sta a me giudicare”

24/10/2025 | 14:25:04

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Queste le sue parole:

“Milan-Como a Perth? Io ho imparato a non lamentarmi perché è uno spreco di energie. Poi non sta a me giudicare perché non mi capitato in questo caso. Io sono andato a Bengasi e siamo professionisti. Sta poi ad un allenatore e ad una società a gestire risorse ed energie. Se in Serie A è sempre più difficile segnare? Non vedo in ciò un problema. Le squadre sono preparate bene, gli allenatori sono preparati e si prepara la partita anche in base all’avversario. Forse all’estero c’è un’altra mentalità. Questo però non significa che il calcio italiano sia scaduto. Significa che c’è un modo diverso di interpretare il calcio”.

Foto: X Inter