Chivu: “Mi godo questa squadra. Calhanoglu recupera per la finale? Non lo so”

09/05/2026 | 21:28:34

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Le sue parole: “Merito di tutti, non solo di Lautaro che mette l’anima e la professionalità cercando di dare sempre tutto quello che ha ma anche degli altri che lo mettono nelle condizioni di poter fare certe cose. La nostra è una squadra fantastica, che vive qualcosa di speciale e sono contento per loro perché se lo meritano”.

L’anno prossimo cambierai qualcosa sul piano tattico? “Mi viene in mente di dire il 5-5-5, ma è meglio che stia zitto. Abbiamo dei principi e dei valori che dobbiamo aggiungere. La squadra sta facendo un grande lavoro, cerca di essere dominante. Il sistema conta poco, contano i principi di gioco e la mentalità, come occupi il campo in base a quello che è l’avversario e l’atteggiamento difensivo degli altri. Durante questa stagione abbiamo fatto vedere che possiamo fare anche altre cose, le abbiamo fatte meno in alcune partite e quindi sono felice perché c’è da lavorare e possiamo migliorare”.

Martinez è già pronto per fare il titolare? “Lo era prima, vale lo stesso per Sommer e Di Gennaro. Abbiamo tre portieri che sono l’anima di questo gruppo e vale anche per quei ragazzi che salgono dall’Under 23 o dalla Primavera. Non abbiamo mai messo in dubbio le caratteristiche o le qualità di questo portiere, così come quelle di Sommer”.

Avete letto le parole di Mourinho sul fatto che nessuno dell’Inter attuale giocherebbe nell’Inter del Triplete? “Dovete chiedere a lui, io mi godo la squadra e ho la fortuna di aver fatto parte anche dell’altra di cui parlava. Non si possono fare paragoni tra due generazioni, perché sono cambiati i tempi, essendo passati 16 anni. Sono convinto che entrambe le squadre portano un sacco di gioia ai nostri tifosi. E alla fine è questa la cosa più importante. Parliamo di quello che abbiamo fatto quest’anno, abbiamo vinto uno scudetto e abbiamo una finale da giocare tra quattro giorni”.

Calhanoglu può recuperare? “Non lo so, vediamo in questi giorni”.

Foto: Instagram Inter