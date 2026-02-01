Chivu: “Mi fido di Frattesi, può darci qualcosa in più. Calendario? Si gioca tanto, ma va accettato”

01/02/2026 | 21:12:53

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con la Cremonese: “Cosa mi ha fatto arrabbiare nel secondo tempo? Il contesto, cosa stava succedendo in un momento in cui potevamo fare meglio. Mi prendo la vittoria, la maturità per capire modi di vincere determinate partite. Siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio all’intervallo, poi nel secondo tempo quello che sta succedendo negli ultimi due mesi ci ha portato ad abbassare i ritmi, pensando di poter andare avanti senza dare intensità. Ci sta. Ho vissuto anche io determinati momenti. La cosa più importante è la crescita, portare a casa la vittoria per continuare a essere competitivi. Il gruppo ha assimilato le nostre richieste, lavora tanto e sodo. Cerca di essere la miglior versione di quello specifico giorno. Vogliamo essere competitivi”. Le parole a Sky su calendario e Frattesi: “Si gioca troppo dice Conte? Gli allenamenti invisibili di Spalletti? Penso che le decisioni prese nel passato sono la testimonianza di quanto dato, ho sempre dato riposo e son stato criticato anche, non sono un professore o un fenomeno, qualche decisione l’ho presa. Si gioca tutti tanto, è difficile trovare energie e c’è rischio infortuni, ma una squadra deve accettare qualche rischio quando fa tante competizioni. Si può sbagliare o no, noi continuiamo sulla nostra strada. Frattesi titolare dopo le voci di mercato? Frattesi è un giocatore dell’Inter, per me è un giocatore importante nella rosa e lo deve dimostrare e far vedere, ci fidiamo delle sue qualità fino agli ultimi mesi della stagione, abbiamo bisogno di tutti, di Frattesi in condizione ottimale per dare qualcosa in più in alcune partite, quando ci manca qualcosa”.

foto: x inter