Chivu: “Mi è piaciuta la voglia di riscatto. So chi sono e cosa posso dare al club”

30/11/2025 | 17:55:57

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha così commentato la vittoria dei suoi all’Arena Garibaldi contro il Pisa: “Mi ha colpito la voglia di reagire, la consapevolezza del fatto che oggi non era una partita semplice con un Pisa che non perdeva da diverse giornate”.

Le polemiche su Lautaro come le giudica? “Viene messo in discussione dalle voci, mica da noi. I cambi chiaramente ti devono dare una mano, devono spostare qualcosa e portare nuove energie”. L’abbraccio arrivato poco dopo l’uscita di Lautaro? “L’allenatore a volte deve gestire un sacco di cose che si dicono in giro. Mi abbraccio con Lauti ogni mattina e purtropo non abbiamo il Grande Fratello che ci registra ma incredibilmente, questa è una novità, ci parliamo anche. Gli attaccanti vivono per il gol e lui vuole essere determinante. Sono felice per lui e per il gruppo”.

Anche oggi cori dei tifosi nei tuoi confronti. Come ti fa sentire? “So chi sono e so quello che posso dare. Qualche cosa posso dare per questa società, sono stato tanti anni e sono lusingato dalla opportunità che mi ha dato questa società”.

Foto: sito Inter