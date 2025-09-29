Chivu: “Mi aspetto una partita difficile. Sommer? Domani è titolare”

29/09/2025 | 16:31:13

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto nella conferenza stampa pre-partita del match tra Inter e Slavia Praga, che si giocherà domani alle 21:00 al Meazza. Queste le parole del tecnico nerazzurro:

“La crescita della squadra? A me le prestazioni sono sempre piaciute, anche se la preparazione è stata breve. Bisogna pensare alla prossima partita, perché dietro l’angolo ci sono grandi insidie. Mi aspetto continuità e attenzione sempre al massimo. Mi aspetto una squadra sempre più dominante e bisogna capire i momenti della partita. Bisogna comprendere cosa fare per portare a casa la vittoria ed essere cinici. Sommer titolare? Io ho 22 titolari, è la mia convinzione. Parto da questo concetto. Poi, se uno dà di più o di meno, mi prendo sempre la responsabilità. Sommer domani partirà comunque dall’inizio. Da quando sono qui, i cambiamenti sono sempre stati fatti e vale sempre la meritocrazia. Sono sempre consapevole del fatto che non si debba mai perdere l’equilibrio”.

Sulla partita:

“Mi aspetto una partita difficile, come tutte le partite in Europa. Sappiamo che hanno continuità, sono imbattuti in stagione e sono sicuro che vorranno fare una grande partita. Dobbiamo essere attenti e non dobbiamo snaturarci, mostrando che la nostra squadra vuole sempre dare la sua migliore versione”.

Foto: X Inter