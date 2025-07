Chivu: “Mercato? Siamo aperti alle opportunità, c’è ancora un mese davanti”

28/07/2025 | 15:10:11

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato anche di mercato in conferenza stampa: “Sono sempre in contatto con la società per il mercato. Parliamo del futuro di questa squadra. Siamo a stretto contatto. Condividiamo le stesse idee e sicuramente siamo sempre aperti a opportunità di mercato. Manca un mese di mercato”.

FOTO: X Inter