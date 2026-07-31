Chivu: “Mercato? Serve pazienza. Ho chiesto di alzare il livello”

31/07/2026 | 14:14:53

L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester City.

Le sue parole: “Mercato? Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. Stones? Sono contento dell’arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c’è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società”.

Chivu sul City di Maresca “Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l’uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola”.

Foto: sito Inter